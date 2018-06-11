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"Рома" продлит контракт с Ди Франческо

На следующей неделе "Рома" продлит контракт с главным тренером Эусебио Ди Франческо, сообщает Football Italia.

Договор римлян с тренером будет рассчитан до 2021 года, а его зарплата составит 2 миллиона евро в год.

Ди Франческо принял "Рому" прошлым летом. В минувшем сезоне команда заняла 3-е место в чемпионате Италии и дошла до полуфинала Лиги чемпионов.
Теги: Рома Ди Франческо
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