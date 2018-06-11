Президент "Баварии": мы не продадим Левандовски даже за 200 млн евро, разговор закрыт!

Президент "Баварии" Ули Хенесс опроверг информацию о том, что клуб готов продать форварда Роберта Левандовского за 200 миллионов евро."В который раз я комментирую все это. Роберт не будет продан даже за 200 млн евро. Он проведет следующий сезон у нас. Это даже не обсуждается. Так что давайте, наконец, закроем эту тему", – сказал Хенесс.Ранее Пини Захави, новый агент нападающего, заявил, что Левандовски хочет сменить клуб. Сообщалось, что у 29-летнего поляка есть предложения от "Манчестер Сити", "Челси" и "ПСЖ".