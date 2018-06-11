Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 4446
КБ-Гостевая 26739
Ситуация на юго-востоке Украины 119612
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 53
Товарищеские матчи сборной России 10
Ростовские футбольные новости 551
Чемпионат мира 2018 10
Я болею за "Енисей"! 0

Новости партнеров

Президент "Баварии": мы не продадим Левандовски даже за 200 млн евро, разговор закрыт!

Президент "Баварии" Ули Хенесс опроверг информацию о том, что клуб готов продать форварда Роберта Левандовского за 200 миллионов евро.

"В который раз я комментирую все это. Роберт не будет продан даже за 200 млн евро. Он проведет следующий сезон у нас. Это даже не обсуждается. Так что давайте, наконец, закроем эту тему", – сказал Хенесс.

Ранее Пини Захави, новый агент нападающего, заявил, что Левандовски хочет сменить клуб. Сообщалось, что у 29-летнего поляка есть предложения от "Манчестер Сити", "Челси" и "ПСЖ".

Goal.com
Теги: Левандовски Бавария
Сегодня, 11:26
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.