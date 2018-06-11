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"Милан" может выкупить итальянский инвестор

Владелец "Милана" Йонгхонг Ли близок к достижению договоренности с новым инвестором, сообщает La Repubblica.

Инвестором станет итальянский предприниматель, который со временем хочет выкупить клуб полностью.
Теги: Милан
Сегодня, 15:25
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