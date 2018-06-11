Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Юмор, анекдоты, байки 7714
Политика и события в стране и мире 4451
Ситуация на юго-востоке Украины 119613
КБ-Гостевая 26739
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 53
Товарищеские матчи сборной России 10
Ростовские футбольные новости 551
Чемпионат мира 2018 10

Новости партнеров

Ева Карнейро: меня больше расстраивала игра команды, чем то, что Моуринью назвал меня шлюхой

Бывший врач "Челси" Ева Карнейро прокомментировала совместную работу в клубе с Жозе Моуринью.

"Я не расстроена, что Моуринью назвал меня шлюхой. Я расстроена, что мне приходилось смотреть на игру его команды", – цитирует Карнейро The Telegraph.

Напомним, Карнейро отстранили от работы в "Челси" в 2015 году после конфликта Жозе Моуринью.
Теги: Моуринью
Сегодня, 15:52
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(1)
№3 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 16:20) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
tar-tas,
Ну да ладно, хоть околофутбола - хоть не о лопырёвых-бузовых. Но причём здесь жирный шрифт? Редакция? Вы свовсем о...ели чтоли? Это ВАЖНАЯ новость перед грядущем событии?


--------------------
Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
№2 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 16:04) #
  • -1
  •  (1)
online

Неужели футбольных новостей нет?

Чего ж ещё-то надо для журналистов? ЧМ домашний!!! Команды прут со всего света, людей футбольных не перечесть.

А тут событие - шлюху шлюхой обозвали.

Привыкли куйню всякую из сетей щипать, да слухи пускать. Про футбол - ничего! Вот про домогательства повара аргентинского - с наслаждением.


--------------------
От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
№1 Написал: Захар Органов (Сегодня, 16:03) #
  • -2
  •  (2)
online

нарoд, недавнo нашел уникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc (и другие мышцы) без физических уcилий, диет и прочей лабуды. Пoсле двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали прocтупать кубики, пoдкачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии пару cантиметров и cделала краcивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похудеть и подкaчатьcя, да и cтoит копейки. Вoт здеcь я o нем и вычитал---- http://wq.lt/wEhjy
Регистрация: 11.06.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.