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"Бавария" и "Манчестер Юнайтед" проведут товарищеский матч в Мюнхене 5 августа

"Манчестер Юнайтед" объявил о проведении товарищеского матча с "Баварией".

Команды встретятся на стадионе "Альянц-Арена" 5 августа.

Прямую трансляцию встречи проведёт клубное телевидение английского клуба.

Официальный сайт "Манчестер Юнайтед"
Теги: Бавария Манчестер Юнайтед
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