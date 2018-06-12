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Бывший игрок "Реала" Гути может стать тренером "Бешикташа"

Президент "Бешикташа" проведет переговоры с экс-футболистом мадридского "Реала" Гути.

Стамбульский клуб хочет пригласить бывшего полузащитника "сливочных" на пост помощника главного тренера.

В прошлом сезоне Гути был тренером молодежной команды "Реала", однако в СМИ появилась информация, что он хочет покинуть мадридский клуб.
NTV Spor
Теги: Бешикташ
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