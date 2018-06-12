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Желсон Мартинш и Бруну Фернандеш перейдут в "Бенфику"

"Бенфика" может пополниться двумя бывшими игроками «Спортинга».

Как сообщает Record, полузащитники Желсон Мартинш и Бруну Фернандеш имеют предварительную договоренность с "орлами" и в ближайшее время могут подписать с клубом контракты.

Оба футболиста сегодня расторгли соглашения со "Спортингом".
Теги: Бенфика Спортинг
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