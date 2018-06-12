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Калум Чемберс может перейти в "Фулхэм"

Вернувшийся в АПЛ "Фулхэм" проявляет интерес к защитнику "Арсенала" Калуму Чемберсу, сообщает Sky Sports.

По информации источника, "канониры" не будут удерживать 23-летнего футболиста.

23-летний Чемберс в минувшем сезоне провел за "Арсенал" всего 12 матчей в АПЛ
Теги: Чемберс Фулхэм Арсенал
Сегодня, 15:17
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