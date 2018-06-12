Официально: Хулен Лопетеги - новый главный тренер "Реала"

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги возглавил "Реал", сообщает официальный сайт клуба. 51-летний специалист заключил трехлетний контракт с мадридской командой.Он присоединится к команде после завершения чемпионата мира-2018 в России. Лопетеги возглавляет сборную Испании с 2016 года. В группе ЧМ-2018 чемпионы мира-2010 сыграют с Португалией, Марокко и Ираном.Напомним, ранее пост главного тренера "Реала" покинул Зинедин Зидан.