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Официально: Хулен Лопетеги - новый главный тренер "Реала"

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги возглавил "Реал", сообщает официальный сайт клуба. 51-летний специалист заключил трехлетний контракт с мадридской командой.

Он присоединится к команде после завершения чемпионата мира-2018 в России. Лопетеги возглавляет сборную Испании с 2016 года. В группе ЧМ-2018 чемпионы мира-2010 сыграют с Португалией, Марокко и Ираном.

Напомним, ранее пост главного тренера "Реала" покинул Зинедин Зидан.
Теги: Лопетеги Реал
Сегодня, 18:11
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№1 Написал: afelayz Россия, Красноярск (Сегодня, 18:17) #
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Болеет за:
«Зенит»
Там Жиров во вторую бундеслигу ушёл, а вы Лопетеги...
Регистрация: 8.08.2016 [жалоба]
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