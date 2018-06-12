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"Боруссия" увеличит вместимость стадиона на 6 мест

"Боруссия" увеличит вместимость своего стадиона на матчах бундеслиги к новому сезону, сообщает пресс-служба дортмундского клуба.

На арене "Сигнал Идуна Парк" появится шесть новых мест, вместимость увеличится с 81 359 мест до 81 365.
Теги: Боруссия Д
Сегодня, 19:24
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5
(1)
№5 Написал: Manchester United (Сегодня, 20:58) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: xxxxx
Кому это интересно???
Ни о чём((.

Ну Гинер за каждого землекопа борется,то трансляцию по 75 рубликов сделает,то ещё какую замануху)
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№4 Написал: ПУЛОвер (Сегодня, 20:38) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Forward
Ого. На целых 6 мест

В три раза больше, чем посещаемость матчей на ВЪЭБ-арене laughing


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Посрамши - подотри свою joss! JoPssoм кверху болейте за команду "мыговно"
Регистрация: 11.06.2018 [жалоба]
№3 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 20:23) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
главная новость дня...


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№2 Написал: Forward Москва (Сегодня, 20:07) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Ого. На целых 6 мест
Регистрация: 5.08.2013 [жалоба]
№1 Написал: xxxxx Клинсбург (Сегодня, 19:31) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Кому это интересно???
Ни о чём((.


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Гинер, не мучай Клуб.
Регистрация: 27.03.2011 [жалоба]
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