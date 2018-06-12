"Боруссия" увеличит вместимость стадиона на 6 мест

"Боруссия" увеличит вместимость своего стадиона на матчах бундеслиги к новому сезону, сообщает пресс-служба дортмундского клуба.На арене "Сигнал Идуна Парк" появится шесть новых мест, вместимость увеличится с 81 359 мест до 81 365.