Дортмундская "Боруссия" увеличит вместимость стадиона на шесть мест

Дортмундская "Боруссия" увеличит вместимость своего стадиона на матчах бундеслиги к новому сезону.На арене "Сигнал Идуна Парк" появится шесть новых мест, вместимость увеличится с 81 359 мест до 81 365.Что касается матчей еврокубков, то вместимость увеличится на 248 мест и теперь будет составлять 66 099 мест.