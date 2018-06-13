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Дортмундская "Боруссия" увеличит вместимость стадиона на шесть мест

Дортмундская "Боруссия" увеличит вместимость своего стадиона на матчах бундеслиги к новому сезону.

На арене "Сигнал Идуна Парк" появится шесть новых мест, вместимость увеличится с 81 359 мест до 81 365.

Что касается матчей еврокубков, то вместимость увеличится на 248 мест и теперь будет составлять 66 099 мест.

Официальный сайт Бундеслиги
Теги: Боруссия Д
Сегодня, 08:17
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№3 Написал: bomjik Санкт-Петербург (Сегодня, 08:48) #
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Болеет за:
«Зенит»
К вчерашним шести решили ещё 6 прибавить?
flushed
Регистрация: 12.08.2012 [жалоба]
№2 Написал: Daniel Amokachi (Сегодня, 08:45) #
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online

6 мест. Трепетное отношение и к болельщикам, и к прибыли. Немцы.
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
№1 Написал: kirilnerpov (Сегодня, 08:23) #
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проверенный способ заработать приличную денежку, решил поделиться с людом. Кому не интерестно проходим дальше. Лично я был приятно удивлён http://mayclick.club/tds/85636
Регистрация: 13.06.2018 [жалоба]
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