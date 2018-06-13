"Нант" выкупил у "Гранады" Рене Крхина

Полузащитник испанской "Гранады" Рене Крхин, проведший прошлый сезон на правах аренды в "Нанте", останется во французском клубе на постоянной основе."Канарейки" выкупили 28-летнего игрока сборной Словении за 300 тысяч евро и подписали с ним двухлетний контракт.В 18 матчах минувшего чемпионата Франции Крхин забил один гол.