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"Нант" выкупил у "Гранады" Рене Крхина

Полузащитник испанской "Гранады" Рене Крхин, проведший прошлый сезон на правах аренды в "Нанте", останется во французском клубе на постоянной основе.

"Канарейки" выкупили 28-летнего игрока сборной Словении за 300 тысяч евро и подписали с ним двухлетний контракт.

В 18 матчах минувшего чемпионата Франции Крхин забил один гол.

20minutes
Теги: Крхин Нант Гранада
Сегодня, 10:13
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