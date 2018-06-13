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"Порту" приобрел защитника "Ньюкасла" Шанселя Мбембу

Защитник "Ньюкасла" Шансель Мбемба продолжит карьеру в Португалии.

По информации O Jogo, "Порту" договорился с английским клубом по трансферу 23-летнего игрока сборной ДР Конго.

В прошедшем сезоне Мбемба сыграл в 11 матчах во всех турнирах.
Теги: Ньюкасл Порту
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