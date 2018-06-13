"Манчестер Юнайтед" признан самым дорогим футбольным клубом в мире

"Манчестер Юнайтед" второй год подряд возглавляет рейтинг самых дорогих футбольных клубов в мире по версии журнала Forbes.По оценке Forbes, стоимость "Манчестер Юнайтед" составляет $4,123 млрд и увеличилась по сравнению с прошлым годом на 12 процентов. Второе место в рейтинге занял мадридский "Реал" ($ 4,088 млрд, +14%), третье - "Барселона" ($ 4,064 млрд, +12%). В десятку также вошли мюнхенская "Бавария" ($ 3,063 млрд, +13%), "Манчестер Сити" ($ 2,474 млрд, +19%), лондонский "Арсенал" ($ 2,474 млрд, +19%), лондонский "Челси" ($ 2,062 млрд, +12%), "Ливерпуль" ($ 1,944 млрд, +30%), "Ювентус" ($ 1,472 млрд, +17%), "Тоттенхэм" ($ 1,237 млрд, +17%).