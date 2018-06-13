Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Сообщений
|КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ?
|62
|Политика и события в стране и мире
|4524
|Угадываем игроков
|18336
|Mузыка
|5722
|Ситуация на юго-востоке Украины
|119622
|кто чо любит пажрать?
|3195
|КБ-Гостевая
|26748
|AC Milan
|429
Новости партнеров
Лента новостей:
17:38
Павел Комолов: у нас завышенные зарплаты? Наверное, люди думают, что играть в футбол слишком легко. Но это ни фига не так! (15)
Павел Комолов: у нас завышенные зарплаты? Наверное, люди думают, что играть в футбол слишком легко. Но это ни фига не так! (15)
17:30
Глава семейного комитета Госдумы призвала россиянок не заниматься сексом с гостями ЧМ-2018 (9)
Глава семейного комитета Госдумы призвала россиянок не заниматься сексом с гостями ЧМ-2018 (9)
14:54
Сергей Томаров возглавит "Уфу" (6)
Сергей Томаров возглавит "Уфу" (6)
14:16
"Амкар" не получил лицензию РФС (30)
"Амкар" не получил лицензию РФС (30)
14:10
Хулен Лопетеги уволен за день до начала ЧМ из-за контракта с «Реалом». Дичь в сборной Испании (11)
Хулен Лопетеги уволен за день до начала ЧМ из-за контракта с «Реалом». Дичь в сборной Испании (11)
11:15
Источник: есть вероятность, что Хулена Лопетеги сегодня уволят с поста тренера сборной Испании (7)
Источник: есть вероятность, что Хулена Лопетеги сегодня уволят с поста тренера сборной Испании (7)
"Манчестер Юнайтед" признан самым дорогим футбольным клубом в мире
"Манчестер Юнайтед" второй год подряд возглавляет рейтинг самых дорогих футбольных клубов в мире по версии журнала Forbes.
По оценке Forbes, стоимость "Манчестер Юнайтед" составляет $4,123 млрд и увеличилась по сравнению с прошлым годом на 12 процентов. Второе место в рейтинге занял мадридский "Реал" ($ 4,088 млрд, +14%), третье - "Барселона" ($ 4,064 млрд, +12%). В десятку также вошли мюнхенская "Бавария" ($ 3,063 млрд, +13%), "Манчестер Сити" ($ 2,474 млрд, +19%), лондонский "Арсенал" ($ 2,474 млрд, +19%), лондонский "Челси" ($ 2,062 млрд, +12%), "Ливерпуль" ($ 1,944 млрд, +30%), "Ювентус" ($ 1,472 млрд, +17%), "Тоттенхэм" ($ 1,237 млрд, +17%).
По оценке Forbes, стоимость "Манчестер Юнайтед" составляет $4,123 млрд и увеличилась по сравнению с прошлым годом на 12 процентов. Второе место в рейтинге занял мадридский "Реал" ($ 4,088 млрд, +14%), третье - "Барселона" ($ 4,064 млрд, +12%). В десятку также вошли мюнхенская "Бавария" ($ 3,063 млрд, +13%), "Манчестер Сити" ($ 2,474 млрд, +19%), лондонский "Арсенал" ($ 2,474 млрд, +19%), лондонский "Челси" ($ 2,062 млрд, +12%), "Ливерпуль" ($ 1,944 млрд, +30%), "Ювентус" ($ 1,472 млрд, +17%), "Тоттенхэм" ($ 1,237 млрд, +17%).
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.