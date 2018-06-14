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Хосе Хименес продлил контракт с "Атлетико"

Защитник "Атлетико" Хосе Хименес продлил контракт с клубом.

Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года.

Хименес выступает за «Атлетико» с 2013 года.

Он провел за мадридский клуб 134 матча, в которых забил 6 голов.

Официальный сайт "Атлетико"
Теги: Атлетико Хименес
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