Хосе Хименес продлил контракт с "Атлетико"

Защитник "Атлетико" Хосе Хименес продлил контракт с клубом.Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года.Хименес выступает за «Атлетико» с 2013 года.Он провел за мадридский клуб 134 матча, в которых забил 6 голов.