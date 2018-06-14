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"Тоттенхэм" откроет новый стадион игрой с "Ливерпулем" 15 сентября

"Тоттенхэм" озвучил дату, когда команда проведет свой первый матч на новом стадионе.

Это будет игра 5-го тура нового сезона АПЛ против "Ливерпуля", которая состоится 15 сентября.

Напомним, что в прошлом сезоне «Тоттенхэм» все свои домашние матчи проводил на «Уэмбли».
Теги: Тоттенхэм
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