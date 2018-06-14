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Forbes: Месси заработал 111 млн долларов за год, Роналду - на 3 млн меньше

Журнал Forbes назвал нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси самым высокооплачиваемым футболистом мира.

По данным издания, 30-летний аргентинец зарабатывает 111 миллионов долларов в год. Такую сумму Месси заработал в период с 1 июня 2017 года по 31 мая 2018-го. 84 миллиона из этой суммы представляют зарплата и бонусы как игрока "Барселоны" , а еще 27 млн — доходы от рекламы.

Второе место в рейтинге занял форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду доход которого составил 108 млн (61 млн + 47 млн). Стоит отметить, что Месси впервые обошел Роналду в подобном списке самых богатых футболистов мира.

Третьим в списке стал бразилец Неймар доход которого составил 90 млн (73 + 17 млн).
В десятку самых высокооплачиваемых футболистов также вошли Поль Погба (29,5 млн) и Луис Суарес (26,9 млн), Серхио Агуэро (23,5 млн), Анхель ди Мария (22,6 млн), Килиан Мбаппе (22,5 млн), Тиагу Силва (22,4 млн) и Хамес Родригес (22,1 млн).

Forbes
Теги: Месси Роналду
Сегодня, 13:25
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(0)
№4 Написал: SHRЕК (Сегодня, 14:50) #
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online

чота ни слыхать рыдания за испанских пенсий и учителей !!! ))) joy
Регистрация: 11.02.2017 [жалоба]
№3 Написал: afelayz Россия, Красноярск (Сегодня, 14:29) #
  • 0
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Болеет за:
«Зенит»
Это новости недели 2.
Доброе утро, РусФутбол!
Регистрация: 8.08.2016 [жалоба]
№2 Написал: Зашквар Бакланов (Сегодня, 13:39) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
На 3 миллиона... А его бойфренд говорил, что в два раза меньше... Видать, мухлюет Кристинка с алиментами smile
Регистрация: 14.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: foxship Стая бандерлогов (Сегодня, 13:37) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Жалко парня.


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Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
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