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Марио Гетце может перейти в "Валенсию"

"Валенсия" заинтересована в трансфере полузащитника дортмундской "Боруссии" Марио Гетце, сообщает TodomercadoWeb.

Испанский клуб в ближайшее время начнет переговоры по 26-летнему футболисту. На игрока также претендуют "Арсенал", "Эвертон", "Марсель" и "Вест Хэм".

Ранее сообщалось, что Гетце хочет снова поработать с Юргеном Клоппом, который в данный момент возглавляет "Ливерпуль".
Теги: Гетце Валенсия
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