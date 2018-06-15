Антуан Гризманн сообщил, что остается в "Атлетико"

Форвард "Атлетико" Антуан Гризманн принял решение остаться в мадридском клубе."Мои фанаты, моя команда, мой дом", – написал Гризманн в твиттере."Я получил информацию о проекте, о трансферах. И это потрясающе – клуб делает все возможное, чтобы команда росла и смогла выиграть Лигу чемпионов.За день до вылета на чемпионат мира я решил остаться.Я ощущаю давление и хочу показать всем, что я не ошибся, что я доверяю клубу и моим товарищам по команде", – приводит Mundo Deportivo слова игрока из документального фильма, посвященного его выбору.