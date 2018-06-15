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Антуан Гризманн сообщил, что остается в "Атлетико"

Форвард "Атлетико" Антуан Гризманн принял решение остаться в мадридском клубе.

"Мои фанаты, моя команда, мой дом", – написал Гризманн в твиттере.

"Я получил информацию о проекте, о трансферах. И это потрясающе – клуб делает все возможное, чтобы команда росла и смогла выиграть Лигу чемпионов.

За день до вылета на чемпионат мира я решил остаться.

Я ощущаю давление и хочу показать всем, что я не ошибся, что я доверяю клубу и моим товарищам по команде", – приводит Mundo Deportivo слова игрока из документального фильма, посвященного его выбору.

Sports
Теги: Гризманн Атлетико
Сегодня, 00:02
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(0)
№4 Написал: Frankenstein (Сегодня, 00:35) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Молодец
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№3 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 00:35) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»
В принципе норм, но явно здесь не обошлось без вероятного запрета для Барсы на трансферы из-за фин. фейр-плей.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№2 Написал: Zenitcheg Finland (Сегодня, 00:06) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Барселона»
сильный поступок


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Cataluna no es Espana!
Регистрация: 3.08.2010 [жалоба]
№1 Написал: avnik море (Сегодня, 00:05) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Красавец!!!


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
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