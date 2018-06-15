"Реал" представил Хулена Лопетеги в качестве главного тренера

Новый главный тренер "Реала" Хулен Лопетеги во время официальной презентации поделился воспоминаниями о своей карьере игрока и тренера в Мадриде."Вчера, после увольнения из сборной, был, возможно, самый грустный момент в моей жизни после смерти моей матери.Сегодня самый счастливый день в моей жизни. Я помню, как приехал сюда в 18 лет, одетый как солдат, в сопровождении моего брата.Мне повезло, что я играл в "Кастилье", а потом и в главной команде "Реала". Здесь я понял, что такое преданность.Я был тренером "Кастильи", а теперь получить шанс работать с первой командой. Круг замкнулся, поэтому я очень счастлив", – сказал Лопетеги.Напомним, что 51-летний специалист был уволен из сборной Испании за день до старта ЧМ-2018 из-за того, что вместе с "Реалом" объявил о заключении контракта.