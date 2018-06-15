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Роман Павлюченко о встрече с Моуринью: он обещал взять меня в "Манчестер Юнайтед"

Экс-игрок сборной России Роман Павлюченко выложил в инстаграм совместное фото с тренером "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью на ЧМ-2018.

"Обещал взять к себе в "МЮ" и выпускать в конце игры на 15 минут", – написал Павлюченко в своем инстаграме.
Теги: Павлюченко Моуринью
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