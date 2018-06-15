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Марсело Бьелса возглавил "Лидс"

Марсело Бьелса назначен новым главным тренером "Лидса".

62-летний аргентинец подписал трехлетний контракт с английским клубом.

Бьелса известен по работе со сборными Аргентины, Чили и "Атлетиком".

Sky Sports
Теги: Лидс Бьелса
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