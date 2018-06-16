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Гранит Джака продлил контракт с "Арсеналом"

Лондонский "Арсенал" продлил контракт с полузащитником Гранитом Джакой, сообщается на официальном сайте клуба.

25-летний хавбек заключил с "канонирами" новое долгосрочное соглашение.

Лондонцы приобрели швейцарца у менхенгладбахской "Боруссии" летом 2016 года за 35 миллионов фунтов.
Теги: Джака Арсенал
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