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Президент Ла Лиги: решение УЕФА не наказывать ПСЖ за нарушение ФФП просто смешно

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал решение УЕФА прекратить расследование по делу о возможном нарушении ПСЖ правил финансового фэйр-плей и не налагать на французский клуб серьезных санкций.

"Это просто смешно. Нам нужно более детально рассмотреть решение УЕФА. С первого взгляда кажется, что это какая-то шутка. Это решение доказывает, что финансовый фэйр-плей мертв. Он бесполезен.

Мы обратимся в соответствующие организации в Европе и Швейцарии и поставим под сомнение саму суть существования системы финансового фэйр-плей", — приводит слова Тебаса L’Equipe.

Ранее стало известно, что Арбитражная палата комитета по финансовому контролю клубов УЕФА постановила, что результат безубыточности клуба остается в пределах приемлемого отклонения, поэтому дело в отношении ПСЖ было закрыто.
Теги: ПСЖ УЕФА
Сегодня, 11:41
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№2 Написал: SergioV Белгород (Сегодня, 13:02) #
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Болеет за:
«Спартак»
ФФП напоминает картинку, на которой перед зверями сидит дядька в костюме за столом и говорит: "Чтобы всё было честно, задание будет одним для всех - победит тот, кто первым залезет на верхушку дерева". А среди зверей слон, обезьяна, крот, рыбка в аквариуме...


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О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:44) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
да ффп это бред. наказывают только неугодных
и этот ффп очень сильно мешает развитию команд из средних и низших европейских лиг, в число которых входим и мы.
все предельно просто.у условного реала есть возможность продать игрока за 100лямов и купить пару по 50. в средних лигах никто не продаст игрока за такие деньги, так как клуб даже имея финансы не может тратить их на развитие клуба.
все просто:
ФФП был бы актуален только когда все клубы начинают с нуля и в равных условиях
иначе просто ЛЧ превратилась в соревнование мешков


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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