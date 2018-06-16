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Маурицио Сарри может возглавить "Челси" на следующей неделе

По данным Football Italia, бывший тренер "Наполи" Маурицио Сарри может возглавить "Челси" уже в понедельник.

Сообщается, что 59-летний специалист уже определился со своим тренерским штабом.

Новым спортивным директором "синих" станет экс-форвард сборной Италии Джанфранко Дзола.
Теги: Сарри Челси
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