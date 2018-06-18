"Вальядолид" вышел в элитный дивизион чемпионата Испании

"Вальядолид" дома сыграл вничью с "Нумансией" со счетом 1:1 в ответном матче финала плей-офф сегунды (второго по силе дивизиона в испанском футболе) и вышел в высший дивизион чемпионата Испании.Первая игра завершилась со счетом 3:0 в пользу "Вальядолида".