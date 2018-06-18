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"Вальядолид" вышел в элитный дивизион чемпионата Испании

"Вальядолид" дома сыграл вничью с "Нумансией" со счетом 1:1 в ответном матче финала плей-офф сегунды (второго по силе дивизиона в испанском футболе) и вышел в высший дивизион чемпионата Испании.

Первая игра завершилась со счетом 3:0 в пользу "Вальядолида".
Теги: Вальядолид
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