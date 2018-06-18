Экс-форвард киевского "Динамо" Жуниор Мораес перешел в "Шахтер"

"Шахтер" объявил о подписании контракта с бывшим нападающего киевского "Динамо" Жуниором Мораесом.Соглашение с 31-летним бразильцем рассчитано на два года. Мораес перешел в донецкий клуб на правах свободного агента.В 117 матчах чемпионата Украины Мораес забил 57 голов.