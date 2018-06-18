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Экс-форвард киевского "Динамо" Жуниор Мораес перешел в "Шахтер"

"Шахтер" объявил о подписании контракта с бывшим нападающего киевского "Динамо" Жуниором Мораесом.

Соглашение с 31-летним бразильцем рассчитано на два года. Мораес перешел в донецкий клуб на правах свободного агента.

В 117 матчах чемпионата Украины Мораес забил 57 голов.

Официальный сайт "Шахтера"
Теги: Шахтер
Сегодня, 11:20
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№2 Написал: Михаил Варламов (Сегодня, 11:45) #
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online

народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://wq.lt/wEhjy
Регистрация: 18.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: елена сизова_2 (Сегодня, 11:23) #
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