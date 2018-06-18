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Эусебио Ди Франческо продлил контракт с "Ромой"

Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо продлил контракт с клубом на 2 года, сообщает официальный сайт клуба.

"Я очень рад, что мое приключение в Риме продолжается. Доверие, которое я испытываю со стороны президента, заставляет меня гордиться. Я надеюсь, что следующий сезон станет еще более захватывающим", — сказал Ди Франческо.

48-летний специалист принял команду летом прошлого года, сменив на тренерском мостике Лучано Спаллетти. В минувшем сезоне "Рома" финишировала в Серии А на третьем месте и дошла до полуфинала Лиги чемпионов.
Теги: Рома Ди Франческо
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