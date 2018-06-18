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Синиша Михайлович возглавил "Спортинг"

49-летний сербский специалист Синиша Михайлович возглавил лиссабонский «Спортинг».

Экс-наставник "Милана" подписал с португальским клубом трехлетний контракт.

Официальный сайт "Спортинга"
Теги: Спортинг Михайлович
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