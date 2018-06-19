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"Интер" заплатит за Наингголана 30 млн евро и отдаст "Роме" двух молодых игроков

Полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан близок к переходу в "Интер".

По информации Football Italia, римляне требуют за бельгийца 40 миллионов евро, но готовы отпустить его за 30 миллионов евро и двух молодых игроков "нерадзурри" – Николо Дзаньоло и Андреа Пинамонти.

Сообщается, что о сделке объявят до 1 июля.
Теги: Интер Рома Наингголан
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