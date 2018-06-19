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Давид Де Хеа после ЧМ-2018 станет самым высокооплачиваемым голкипером в мире

Вратарь сборной Испании и английского "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа может стать самым высокооплачиваемым голкипером в мире.

У футболиста уже есть соглашение о продлении контракта с клубом, согласно которому он будет получать 21 миллион евро в год.

Новый документ с Де Хеа будет рассчитан на пять лет. Ожидается, что новый контракт он подпишет после завершения ЧМ-2018 в России.

http://www.marca.com
Теги: де Хеа Манчестер Юнайтед
Сегодня, 11:01
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№1 Написал: Alter ego (Сегодня, 11:21) #
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Болеет за:
«Зенит»
Как то пока не впечатлил на ЧМ.
Регистрация: 17.05.2017 [жалоба]
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