Давид Де Хеа после ЧМ-2018 станет самым высокооплачиваемым голкипером в мире

Вратарь сборной Испании и английского "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа может стать самым высокооплачиваемым голкипером в мире.У футболиста уже есть соглашение о продлении контракта с клубом, согласно которому он будет получать 21 миллион евро в год.Новый документ с Де Хеа будет рассчитан на пять лет. Ожидается, что новый контракт он подпишет после завершения ЧМ-2018 в России.