Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 4755
КБ-Гостевая 26758
Ростовские футбольные новости 552
Ситуация на юго-востоке Украины 119660
кто чо любит пажрать? 3203
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 96
Зенит 104694
Курилка 1535

Новости партнеров

"Рома" может приобрести Хавьера Пасторе

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, "Рома" ведет переговоры о трансфере атакующего полузащитника "ПСЖ" Хавьера Пасторе.

Агент 28-летнего аргентинца обсуждает с римлянами контракт на 4 миллиона евро в год плюс бонусы.

Сумма трансфера составит 24 млн евро.

Теги: Рома Пасторе
Сегодня, 14:50
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.