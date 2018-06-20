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Источник: завтра голкипер луганской "Зари" Андрей Лунин перейдет в "Реал"

Голкипер "Зари" Андрей Лунин будет продан в "Реал", сообщает портал XSport.

Юристы испанского клуба и игрока достигли принципиальной договоренности по трансферу. За переход 19-летнего голкипера "Реал" заплатит 9 миллионов евро.

Официальное объявление ожидается 21 июня.
Теги: Реал
Сегодня, 08:51
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6
(1)
№6 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 11:44) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Ростов»
Неужели Лунин лучше нашего Лунева? Но Лунев нам больше нужен, чем "какому-то" Реалу. Шутка такая.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№5 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 10:03) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Рубин»
Оптом дешевле. Берите всю зАрю, будет кому на базе работать.


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
№4 Написал: vvSpartak (Сегодня, 09:37) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Buiser812
Интересно будет, во что это выльется... после Шовковского, вроде особо сильных воротчиков в/на Украине не было

Про Пятова не забывай


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Я спросил:"Зачем ты жжешь?". А он в ответ: "Я? Я не жгу". Ну, дебилы..."- Широков о болельщиках
Регистрация: 16.07.2011 [жалоба]
№3 Написал: Buiser812 (Сегодня, 09:07) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Интересно будет, во что это выльется... после Шовковского, вроде особо сильных воротчиков в/на Украине не было


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..споря с идиотом, задумайтесь, ведь, возможно, он делает то же самое...
Регистрация: 30.08.2016 [жалоба]
№2 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 09:05) #
  • +4
  •  (8)
online

Молодец парень .вот это возможность для воротника !!!!! Удачи ему!
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№1 Написал: Ganjaman Pirosso (Сегодня, 08:54) #
  • -1
  •  (3)

А основным будет Лунёв из зенита
Регистрация: 1.06.2018 [жалоба]
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