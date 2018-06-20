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"Монако" купил у "Лиона" 16-летнего форварда Жеббеля за 20 млн евро

Нападающий "Лиона" Виллем Жеббель продолжит карьеру в "Монако".

Официальный сайт "Лиона" сообщает, что сумма трансфера 16-летнего футболиста составила 20 миллионов евро плюс процент с последующей продажи.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в двух матчах Лиги 1.
Теги: Лион Монако
Сегодня, 09:14
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№7 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 10:08) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Faraon
А мы их и не пиарим

А с чего ты взял, что мы Головина пиарим? Эти новости с оф.сайта или источник Гинер.ру?


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№6 Написал: Faraon (Сегодня, 10:02) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: stainless
Faraon,
Кто-то про Витиньо песни пел. Помнишь чем всё закончилось? smile

Ты же вроде не еврей,а вопросом на вопрос шпаришь,я на твои хотя бы отвечаю)
Регистрация: 22.02.2018 [жалоба]
№5 Написал: stainless (Сегодня, 09:56) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Faraon,
Кто-то про Витиньо песни пел. Помнишь чем всё закончилось? smile
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№4 Написал: Faraon (Сегодня, 09:53) #
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Цитата: stainless
Faraon,
На Кутепова с Педро Рошей копят laughing

Обидно тебе да,что пацана 16 летнего взяли за 20млн,а Головина все просматривают и вату катают Гинеру по ушам.А мы их и не пиарим на каждом углу чтобы втюхать stuck_out_tongue_winking_eye помнится кто то над Зе Луишем с Адриано хохотал,помнишь чем закончилось?))
Регистрация: 22.02.2018 [жалоба]
№3 Написал: stainless (Сегодня, 09:49) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Faraon,
На Кутепова с Педро Рошей копят laughing
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№2 Написал: Faraon (Сегодня, 09:34) #
  • -3
  •  (3)

А на Головина снова зажали))
Регистрация: 22.02.2018 [жалоба]
№1 Написал: safonas (Сегодня, 09:32) #
  • -1
  •  (1)

офигеть...


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
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