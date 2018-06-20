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Дарио Срна прошел медосмотр в "Кальяри"

Капитан "Шахтера" Дарио Срна, который 30 июня станет свободным агентом, прошел медосмотр в "Кальяри", сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

В ближайшее время стороны объявят о подписании контракта по схеме 1+1

Напомним, что хорват дисквалифицирован за употребление допинга, срок его дисквалификации истекает 22 августа.
Теги: Срна Кальяри
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