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Джек Уилшер покинет "Арсенал"

Полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир в своем инстаграме заявил, что покидает лондонский клуб.

"Я покину "Арсенал", когда мой контракт закончится в конце июня.

После ряда продолжительных бесед с руководством, особенно после недавней встречи с новым главным тренером Унаи Эмери, я понял, что мне практически ничего не остается, кроме как принять это исключительно спортивное решение", – написал Уилшер, проведший в системе «Арсенала» 17 сезонов.
Теги: Уилшер Арсенал
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