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"Вест Хэм" приобрел голкипера "Суонси" Лукаша Фабианьски

Лукаш Фабианьски перешел из вылетевшего "Суонси" в "Вест Хэм".

Соглашение с 33-летнем поляком рассчитано на 3 года.

Официальный сайт "Вест Хэма"
Теги: Вест Хэм
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