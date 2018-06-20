"Вест Хэм" приобрел голкипера "Суонси" Лукаша Фабианьски

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Лукаш Фабианьски перешел из вылетевшего "Суонси" в "Вест Хэм".
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Соглашение с 33-летнем поляком рассчитано на 3 года.
Официальный сайт "Вест Хэма"
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