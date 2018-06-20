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Президент "Сампдории": "Арсенал" купил Торрейру за 30 млн евро

Президент "Сампдории" Массимо Ферреро подтвердил продажу полузащитника Лукаса Торрейры в "Арсенал".

"Подтверждаю - "Арсенал" приобрел Лукаса Торрейру за 30 млн евро. Желаю ему удачи в дальнейшем.

Напомню, что мы приобретали его за 3 миллиона евро. Мы рискнули и выиграли! Деньги, которые мы выручим с его продажи, пойдут на укрепление клуба", — сообщил Ферреро.

Goal.com
Теги: Торрейра Арсенал Сампдория
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