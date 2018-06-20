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"Интер" хочет приобрести защитника "Челси" Давиде Дзаппакосту
Защитник "Челси" Давиде Дзаппакоста может вернуться на родину в Италию.
К 26-летнему футболисту проявляет интерес "Интер", сообщает Gazzetta dello Sport. По данным источника, миланский клуб рассматривает аренду игрока с правом последующего выкупа. Стоимость Дзаппакосты оценивается в 20 миллионов евро.
Дзаппакоста в минувшем сезоне провел 22 матча в АПЛ, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.
К 26-летнему футболисту проявляет интерес "Интер", сообщает Gazzetta dello Sport. По данным источника, миланский клуб рассматривает аренду игрока с правом последующего выкупа. Стоимость Дзаппакосты оценивается в 20 миллионов евро.
Дзаппакоста в минувшем сезоне провел 22 матча в АПЛ, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.
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