A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 106
Политика и события в стране и мире 4772
КБ-Гостевая 26761
Зенит 104701
Ситуация на юго-востоке Украины 119663
Mузыка 5729
Мировые трансферы 336
Кто в каких труселях ходит? 205

Новости партнеров

"Интер" хочет приобрести защитника "Челси" Давиде Дзаппакосту

Защитник "Челси" Давиде Дзаппакоста может вернуться на родину в Италию.

К 26-летнему футболисту проявляет интерес "Интер", сообщает Gazzetta dello Sport. По данным источника, миланский клуб рассматривает аренду игрока с правом последующего выкупа. Стоимость Дзаппакосты оценивается в 20 миллионов евро.

Дзаппакоста в минувшем сезоне провел 22 матча в АПЛ, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.
Теги: Челси Интер
Сегодня, 14:36
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.