Хуан Муньис возглавил "Малагу"

49-летний испанский специалист Хуан Муньис будет новым главным тренером "Малаги" в предстоящем сезоне.Клуб покинул элиту испанского футбола по итогам завершившегося сезона, заняв последнее место в турнирной таблице. За 38 туров "Малага" набрала всего 20 очков, одержав пять побед и забив 24 мяча.Муньис уже возглавлял клуб в период с 2006 по 2008 год и с 2009-го по 2010-й. Именно при Муньисе "Малага" в 2008 году вернулась в примеру.