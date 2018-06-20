A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 4774
Ситуация на юго-востоке Украины 119664
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 106
КБ-Гостевая 26761
Зенит 104701
Mузыка 5729
Мировые трансферы 336
Кто в каких труселях ходит? 205

Новости партнеров

Хуан Муньис возглавил "Малагу"

49-летний испанский специалист Хуан Муньис будет новым главным тренером "Малаги" в предстоящем сезоне.

Клуб покинул элиту испанского футбола по итогам завершившегося сезона, заняв последнее место в турнирной таблице. За 38 туров "Малага" набрала всего 20 очков, одержав пять побед и забив 24 мяча.

Муньис уже возглавлял клуб в период с 2006 по 2008 год и с 2009-го по 2010-й. Именно при Муньисе "Малага" в 2008 году вернулась в примеру.
Теги: Малага
Сегодня, 15:58
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.