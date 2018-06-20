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Хуан Муньис возглавил "Малагу"
49-летний испанский специалист Хуан Муньис будет новым главным тренером "Малаги" в предстоящем сезоне.
Клуб покинул элиту испанского футбола по итогам завершившегося сезона, заняв последнее место в турнирной таблице. За 38 туров "Малага" набрала всего 20 очков, одержав пять побед и забив 24 мяча.
Муньис уже возглавлял клуб в период с 2006 по 2008 год и с 2009-го по 2010-й. Именно при Муньисе "Малага" в 2008 году вернулась в примеру.
Клуб покинул элиту испанского футбола по итогам завершившегося сезона, заняв последнее место в турнирной таблице. За 38 туров "Малага" набрала всего 20 очков, одержав пять побед и забив 24 мяча.
Муньис уже возглавлял клуб в период с 2006 по 2008 год и с 2009-го по 2010-й. Именно при Муньисе "Малага" в 2008 году вернулась в примеру.
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