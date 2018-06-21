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Голкипер "Болоньи" Антонио Миранте перейдет в "Рому"

Вратарь "Болоньи" Антонио Миранте станет игроком "Ромы".

Как сообщает Football Italia, 34-летний голкипер проходит медосмотр перед подписанием контракта с "Ромой", где он будет резервным вратарем.

В обратном направлении отправится Лукаш Скорупски, за которого "Болонья" также доплатит 5 миллионов евро.
Теги: Болонья Рома
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