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Кевин Гамейро перейдет в "Валенсию"

"Валенсия" договорилась о покупке нападающего "Атлетико" Кевина Гамейро, сообщает El Confidencial.

За 31-летнего француза "Валенсия" заплатит 15 миллионов евро.

Гамейро перешел в "Атлетико" в 2016 году из "Севильи", но регулярной игровой практики не имел, хотя забил 27 мячей за "Атлетико" за два сезона.
Теги: Гамейро Атлетико Валенсия
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