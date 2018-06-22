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Игрок "Халла": Слуцкий был как большой и добрый плюшевый мишка

Полузащитник сборной Швеции Себастьян Ларссон поделился впечатлениями от работы с Леонидом Слуцким в "Халле".

"Это было отличное время. Он фантастический человек и тренер. К сожалению, мы проработали вместе не очень долго, но я все равно ему очень благодарен.

У него были отличные отношения с игроками. Слуцкий был как большой и доюрый плюшевый мишка: ты мог всегда поговорить с ним и обсудить что угодно. Лично ко мне он прекрасно относился и всегда был добр.

Я уверен, его еще ждут успехи в Европе. Проблема его этапа карьеры в Англии — отсутствие времени. Слуцкому его просто не хватило. Если бы мы выиграли еще несколько матчей, уверен, сезон можно было бы признать успешным, и он остался бы в клубе.

Надеюсь, у него все получится в Голландии, он этого заслуживает. Слуцкий из той категории людей, которые полностью посвящают себя футболу. Он хороший человек, умеет поддерживать внутри коллектива отличный микроклимат. Уверен, у него все получится", – цитируют Ларссона Известия.
Теги: Слуцкий Халл Сити
Сегодня, 08:41
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(5)
№3 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 10:02) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: sergey3709
Хороший человек как известно не профессия

Внимательнее читай все ,а не только заголовок.


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
№2 Написал: sergey3709 (Сегодня, 09:51) #
  • -1
  •  (1)

Хороший человек как известно не профессия
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
№1 Написал: utekay Россия (Сегодня, 08:49) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
На трибунах становится тииихо...


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
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