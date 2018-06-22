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Игрок "Халла": Слуцкий был как большой и добрый плюшевый мишка
Полузащитник сборной Швеции Себастьян Ларссон поделился впечатлениями от работы с Леонидом Слуцким в "Халле".
"Это было отличное время. Он фантастический человек и тренер. К сожалению, мы проработали вместе не очень долго, но я все равно ему очень благодарен.
У него были отличные отношения с игроками. Слуцкий был как большой и доюрый плюшевый мишка: ты мог всегда поговорить с ним и обсудить что угодно. Лично ко мне он прекрасно относился и всегда был добр.
Я уверен, его еще ждут успехи в Европе. Проблема его этапа карьеры в Англии — отсутствие времени. Слуцкому его просто не хватило. Если бы мы выиграли еще несколько матчей, уверен, сезон можно было бы признать успешным, и он остался бы в клубе.
Надеюсь, у него все получится в Голландии, он этого заслуживает. Слуцкий из той категории людей, которые полностью посвящают себя футболу. Он хороший человек, умеет поддерживать внутри коллектива отличный микроклимат. Уверен, у него все получится", – цитируют Ларссона Известия.
"Это было отличное время. Он фантастический человек и тренер. К сожалению, мы проработали вместе не очень долго, но я все равно ему очень благодарен.
У него были отличные отношения с игроками. Слуцкий был как большой и доюрый плюшевый мишка: ты мог всегда поговорить с ним и обсудить что угодно. Лично ко мне он прекрасно относился и всегда был добр.
Я уверен, его еще ждут успехи в Европе. Проблема его этапа карьеры в Англии — отсутствие времени. Слуцкому его просто не хватило. Если бы мы выиграли еще несколько матчей, уверен, сезон можно было бы признать успешным, и он остался бы в клубе.
Надеюсь, у него все получится в Голландии, он этого заслуживает. Слуцкий из той категории людей, которые полностью посвящают себя футболу. Он хороший человек, умеет поддерживать внутри коллектива отличный микроклимат. Уверен, у него все получится", – цитируют Ларссона Известия.
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