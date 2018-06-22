Marca: "Реал" купит Тиаго Алькантару в случае ухода Ковачича

Мадридский "Реал" рассматривают Тиаго Алькантару в качестве замены Матео Ковачичу, который из-за дефицита игровой практики может сменить клуб.Новый главный тренер "Реала" Хулен Лопетеги знаком с Алькантарой по совместной работе в национальной команде.Ранее сообщалось, что "Бавария" готова продать хавбека за 70 миллионов евро.