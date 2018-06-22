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"Вильяреал" приобрел центрального защитника "Эвертона" Фунеса Мори

"Вильярреал" в своем твиттере объявил о трансфере 27-летнего защитника Фунеса Мори, который ранее выступал в составе "Эвертона".

Контракт рассчитан на четыре года. Финансовые детали сделки не разглашаются.

Аргентинец был вынужден пропустить практически весь сезон в связи с серьезной травмой.
Теги: Вильярреал Эвертон
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