A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 4891
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 131
Mузыка 5732
Юмор, анекдоты, байки 7715
Курилка 1536
Угадываем игроков 18337
Ростовские футбольные новости 554
Ситуация на юго-востоке Украины 119666

Новости партнеров

Ирвинг Лосано ведет переговоры с "Барселоной"

Нападающий ПСВ и сборной Мексики Ирвинг Лосано попал в сферу интересов "Барселоны".

Отец игрока подтвердил, что каталонский клуб ведет переговоры с форвардом.

"Да, контакты были. Но пока ничего конкретного. Думаю, в конце чемпионата мира ситуация будет яснее", - цитирует отца футболиста ESPN.

В прошлом сезоне в чемпионате Голландии Лосано забил 17 мячей и сделал восемь голевых передач.
Теги: Барселона
Сегодня, 14:19
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(2)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.