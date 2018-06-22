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Хуанфран продлил контракт с "Атлетико"

"Атлетико" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с Хуанфраном.

Договор 33-летнего испанца теперь рассчитан до лета 2019 года.

Хуанфран выступает за "Атлетико" с 2011 года. В прошлом сезоне он провел в чемпионате Испании 17 матчей.
Теги: Атлетико
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