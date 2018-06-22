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Дарио Срна покинул "Шахтер"
"Шахтёр" объявил об уходе 36-летнего защитника Дарио Срны.
"Дарио – легендарный капитан, символ современного "Шахтёра" и самый титулованный игрок в истории клуба. Он выходил на поле в оранжево-чёрной футболке наибольшее количество раз. Его любовь к футболу, его характер, страсть, азарт и заряженность на победу всегда ценили и всегда будут ценить и помнить болельщики "Шахтёра".
Дарио, ты великий капитан! Спасибо тебе за эти фантастические 15 лет, за эту красивую историю успеха, за твою любовь, уважение и преданность "Шахтёру". Браво, капитан! Спасибо, Дарио!", — говорится на официальном сайте "Шахтера".
"Дарио – легендарный капитан, символ современного "Шахтёра" и самый титулованный игрок в истории клуба. Он выходил на поле в оранжево-чёрной футболке наибольшее количество раз. Его любовь к футболу, его характер, страсть, азарт и заряженность на победу всегда ценили и всегда будут ценить и помнить болельщики "Шахтёра".
Дарио, ты великий капитан! Спасибо тебе за эти фантастические 15 лет, за эту красивую историю успеха, за твою любовь, уважение и преданность "Шахтёру". Браво, капитан! Спасибо, Дарио!", — говорится на официальном сайте "Шахтера".
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