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Дарио Срна покинул "Шахтер"

"Шахтёр" объявил об уходе 36-летнего защитника Дарио Срны.

"Дарио – легендарный капитан, символ современного "Шахтёра" и самый титулованный игрок в истории клуба. Он выходил на поле в оранжево-чёрной футболке наибольшее количество раз. Его любовь к футболу, его характер, страсть, азарт и заряженность на победу всегда ценили и всегда будут ценить и помнить болельщики "Шахтёра".

Дарио, ты великий капитан! Спасибо тебе за эти фантастические 15 лет, за эту красивую историю успеха, за твою любовь, уважение и преданность "Шахтёру". Браво, капитан! Спасибо, Дарио!", — говорится на официальном сайте "Шахтера".
Теги: Срна Шахтер
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№1 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 20:38) #
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Болеет за:
«Спартак»
Славный был игрок, достойный. Ну, удачи в дальнейшем!
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
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