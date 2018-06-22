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"Реал" официально объявил о трансфере украинского вратаря

Вратарь "Зари" и сборной Украины Андрей Лунин стал игроком мадридского "Реала". Контракт рассчитан на 6 лет, сообщает пресс-служба клуба.

Сумма трансфера за 19-летнего голкипера около 14 миллионов евро, включая бонусы. Напомним, ранее игроком также интересовались "Ливерпуль", "Наполи" и "Интер".

В прошедшем сезоне Лунин принял участие в 29 матчах украинской Премьер-лиги и пропустил 41 гол.

Напомним, "Заря" заняла 4-е место по итогам украинского первенства сезона-2017/18.
Теги: Реал Трансферы
Вчера, 22:42
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11
(4)
№11 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 00:01) #
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online
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«Спартак»
Быстро, тихо и конкретно. А теперь сравните с комедией вокруг Головина. joy
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
№10 Написал: Daniel Amokachi (Вчера, 23:51) #
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Ништяк! Молодчина.
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
№9 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Вчера, 23:44) #
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Болеет за:
«Спартак»
Бесконечной удачи!


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008 [жалоба]
№8 Написал: Faraon (Вчера, 23:35) #
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online

У Гинера может бомбануть,ведь он тогда каждое окно пиарил Сухоряна,но всё тщетно как и с Дзагоевым
Регистрация: 22.02.2018 [жалоба]
№7 Написал: Урал Магадан (Вчера, 23:19) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
пох...
Регистрация: 9.01.2015 [жалоба]
№6 Написал: n_uts _ _ _ _ _ _ _ (Вчера, 23:08) #
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Болеет за:
КАМАЗ
Еще один Чигринский


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&#128017;
Регистрация: 23.01.2015 [жалоба]
№5 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Вчера, 23:06) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lokoflesh
Под Кейлором будет сидеть не один год на лавке.

угум..
Хомич один раз уступил место в воротах Яшину- и навсегда остался в запасе.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№4 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Вчера, 23:00) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Под Кейлором будет сидеть не один год на лавке.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№3 Написал: Египетский вернблюм (Вчера, 22:58) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
Может они с Луневым перепутали?))

Это как Ювентус полузащитника с Головиным? себе оставьте Лунева.
Кстати, Украина - пример того, что достигает еще советская школа подготовки юниоров, если ее не разрушать. Привет Мудко, убравшему фору у тех клубов, что всегда молодняк умел готовить - в угоду никогда не умевшему это делать зенытику


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Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Вчера, 22:58) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
а ты, Головин, жди, когда Гинер получит за тебя свои сорок мильонов, и заучивай мантру *Нас и здесь неплохо кормят *


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№1 Написал: Хитрый Лис Петроград (Вчера, 22:52) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
ЧуднО. Может они с Луневым перепутали?))
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
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