"Реал" официально объявил о трансфере украинского вратаря

Вратарь "Зари" и сборной Украины Андрей Лунин стал игроком мадридского "Реала". Контракт рассчитан на 6 лет, сообщает пресс-служба клуба.Сумма трансфера за 19-летнего голкипера около 14 миллионов евро, включая бонусы. Напомним, ранее игроком также интересовались "Ливерпуль", "Наполи" и "Интер".В прошедшем сезоне Лунин принял участие в 29 матчах украинской Премьер-лиги и пропустил 41 гол.Напомним, "Заря" заняла 4-е место по итогам украинского первенства сезона-2017/18.