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Хуанфран продлил контракт с "Атлетико"
"Реал" официально объявил о трансфере украинского вратаря
Вратарь "Зари" и сборной Украины Андрей Лунин стал игроком мадридского "Реала". Контракт рассчитан на 6 лет, сообщает пресс-служба клуба.
Сумма трансфера за 19-летнего голкипера около 14 миллионов евро, включая бонусы. Напомним, ранее игроком также интересовались "Ливерпуль", "Наполи" и "Интер".
В прошедшем сезоне Лунин принял участие в 29 матчах украинской Премьер-лиги и пропустил 41 гол.
Напомним, "Заря" заняла 4-е место по итогам украинского первенства сезона-2017/18.
Сумма трансфера за 19-летнего голкипера около 14 миллионов евро, включая бонусы. Напомним, ранее игроком также интересовались "Ливерпуль", "Наполи" и "Интер".
В прошедшем сезоне Лунин принял участие в 29 матчах украинской Премьер-лиги и пропустил 41 гол.
Напомним, "Заря" заняла 4-е место по итогам украинского первенства сезона-2017/18.
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