Супруга президента Зимбабве и вице-президент страны получили травмы во время взрыва на стадионе

На стадионе в VIP-секторе, где выступал президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, произошел взрыв.Взрыв прогремел, когда глава государства сходил с трибуны после выступления перед избирателями.Как передает Reuters, Мнангагва не пострадал. Незначительные травмы получили его супруга, вице-президент Зимбабве, а также глава министерства окружающей среды.