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Супруга президента Зимбабве и вице-президент страны получили травмы во время взрыва на стадионе

На стадионе в VIP-секторе, где выступал президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, произошел взрыв.

Взрыв прогремел, когда глава государства сходил с трибуны после выступления перед избирателями.

Как передает Reuters, Мнангагва не пострадал. Незначительные травмы получили его супруга, вице-президент Зимбабве, а также глава министерства окружающей среды.

"Спорт-Экспресс"
Сегодня, 20:42
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№4 Написал: K I N G Краснодар (Сегодня, 22:02) #
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провокационный заголовок...


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Регистрация: 25.06.2009 [жалоба]
№3 Написал: Gnome Алматы (Сегодня, 21:04) #
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Цитата: Хитрый Лис
Цитата: VitL
где это? на чьем стадионе?

в Зимбабве

тоже ёкнуло....


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Регистрация: 20.11.2008 [жалоба]
№2 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 20:49) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: VitL
где это? на чьем стадионе?

в Зимбабве
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№1 Написал: VitL Белгород (Сегодня, 20:48) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
где это? на чьем стадионе?
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
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