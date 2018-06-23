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Супруга президента Зимбабве и вице-президент страны получили травмы во время взрыва на стадионе (4)
Супруга президента Зимбабве и вице-президент страны получили травмы во время взрыва на стадионе (4)
Супруга президента Зимбабве и вице-президент страны получили травмы во время взрыва на стадионе
На стадионе в VIP-секторе, где выступал президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, произошел взрыв.
Взрыв прогремел, когда глава государства сходил с трибуны после выступления перед избирателями.
Как передает Reuters, Мнангагва не пострадал. Незначительные травмы получили его супруга, вице-президент Зимбабве, а также глава министерства окружающей среды.
"Спорт-Экспресс"
Взрыв прогремел, когда глава государства сходил с трибуны после выступления перед избирателями.
Как передает Reuters, Мнангагва не пострадал. Незначительные травмы получили его супруга, вице-президент Зимбабве, а также глава министерства окружающей среды.
"Спорт-Экспресс"
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